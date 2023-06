L’importanza di saper scegliere le tecnologie didattiche per preservare la creatività e l’ingegno umano nella Scuola 4.0

Nell’era digitale in cui viviamo, l’utilizzo della tecnologia a scuola sta diventando sempre più diffuso e indispensabile in tutto il mondo. Tuttavia, è fondamentale che nel processo di integrazione di queste tecnologie nella didattica si tenga sempre presente l’importanza di preservare la creatività e l’ingegno umano.

A tal proposito ci è stato segnalato un articolo piuttosto significativo nel blog dell’impresa che produce uno dei prodotti più richiesti per il PNRR dalle scuole secondarie di primo grado e che riguarda, nello specifico, l’Educazione Musicale. Si tratta di Odla, un hardware innovativo che intelligentemente utilizza una tecnologia tangibile, percepibile al tatto, per oltrepassare le barriere dei Disturbi dell’Apprendimento e di alcune Disabilità come quella visiva.

La tecnologia ODLA è un ottimo esempio per comprendere il concetto su cui ci focalizziamo in questo articolo perché, nel suo utilizzo da parte di un docente o di uno studente, NON SOSTITUISCE mai il ruolo centrale che l’interazione umana ha nel processo educativo, anzi favorisce e potenzia l’ingegno e l’espressione creativa – ma soprattutto ATTIVA – degli studenti, permettendo tramite un innovativo Pentagramma Cliccabile di sviluppare al massimo il proprio potenziale.

Nell’articolo viene evidenziata l’importanza di considerare la creatività e l’ingegno umano nella scelta delle tecnologie scolastiche. In un’epoca in cui l’automazione e l’intelligenza artificiale stanno trasformando rapidamente il mondo del lavoro, è essenziale che le scuole si concentrino sulla preparazione degli studenti per un futuro in cui la creatività e la capacità di pensiero critico saranno sempre più preziose.

Le tecnologie scolastiche possono sicuramente migliorare l’accesso all’informazione e offrire strumenti potenti per apprendere in modo innovativo. Tuttavia, è importante ricordare che le tecnologie sono solo strumenti e non possono sostituire la presenza e l’interazione umana. Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale nell’ispirare, motivare e guidare gli studenti lungo il percorso educativo. La loro esperienza e la loro creatività sono insostituibili e non possono essere completamente emulate da una macchina.

A nostro avviso, come conferma la missione del sussidio didattico ODLA, l’uso delle tecnologie dovrebbe essere finalizzato a sviluppare le competenze e le abilità degli studenti, e non a sostituire la loro creatività. Ad esempio, gli strumenti digitali possono essere utilizzati per favorire la collaborazione, la comunicazione e l’espressione creativa, ma devono essere implementati in modo che gli studenti possano sperimentare, creare e innovare autonomamente.

Riteniamo quindi che la scelta delle tecnologie scolastiche vada fatta con attenzione. Mentre le tecnologie possono offrire vantaggi significativi nella didattica, non possono sostituire la passione, l’esperienza e la creatività degli insegnanti né la capacità di pensiero critico e la creatività degli studenti. È cruciale che le tecnologie scolastiche siano utilizzate in modo strategico per favorire lo sviluppo di competenze creative e innovative, senza limitare o sovrastare il ruolo centrale dell’essere umano nel processo educativo.

