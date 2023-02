Naufragio di migranti a Crotone, una studentessa: “Com’è possibile che noi vediamo che queste cose sono sbagliate, mentre loro che sono grandi no?”

Il professore Enrico Galiano aveva annunciato che ne avrebbe parlato con gli studenti in classe e lo ha fatto davvero. Come da lui stesso dichiarato, le parole erano state “Io glielo dirò cosa avete fatto” in riferimento al discorso pronunciato dal Ministro subito dopo il naufragio dei migranti, parole che hanno ricevuto forti critiche e acceso molte polemiche, che Piantedosi ha definito solo strumentalizzazioni.

Questo ciò che ha riportato sulla propria pagina Facebook il docente e scrittore:

Oggi, alla fine della lezione dove abbiamo parlato di quel che è successo domenica mattina, dopo aver letto gli articoli e ascoltato le parole delle istituzioni, una ragazza di prima media ha detto: “Ma prof, com’è possibile che noi abbiamo dodici anni e vediamo benissimo che queste cose sono sbagliate, mentre loro che sono grandi no? “Non ho risposto, perché una risposta non ce l’ho”.