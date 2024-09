Nomine Gps 2024 e algoritmo, tra rettifiche e polemiche: facciamo il punto – DIRETTA ore 16,00

Mai come in questo mese di settembre 2024 l’avvio dell’anno scolastico le supplenze di docenti annuali sembrano essere al centro di interpretazioni in totale disaccordo: c’è chi sostiene che sono immerse nel caos, ma anche chi dice che sono state in larga parte completate a tempo di record.

Secondo Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra, della Commissione Cultura della Camera, quest’anno “si potrebbe raggiungere una cifra mostruosa: 250mila insegnanti precari. Lo stesso numero di persone che vivono nella città di Venezia“.

Inoltre, continua Piccolotti, stiamo assistendo a grosse “storture determinate dall’algoritmo e quelle determinate dalle riserve, come quella per chi ha fatto il servizio civile, e dalla compravendita dei titoli”, determinando quindi “un mare di ingiustizie e confusione”.

“La cosa incredibile – prosegue Piccolotti – che, questa volta, tutti coloro che hanno superato il concorso PNRR non saranno considerati né idonei né abilitati. Inoltre nessuno sa dire se le graduatorie degli idonei non vincitori del 2020 possano considerarsi scadute o ancora valide, condannando a una sorta di limbo chi vi è iscritto. Paradossalmente i fondi del PNRR che dovevano ridurre la precarietà andranno ad aumentare precari”.

Anche i sindacati di categoria si lamentano: “a causa degli errori dell’algoritmo sulle supplenze – ha detto Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola Rua, nel corso della trasmissione radiofonica “Sportello Italia” su Radio 1 Rai -, in diverse province ci ritroviamo di fronte a cattedre ancora non assegnate o, in alcuni casi, al rifacimento delle nomine. Il tutto a danno, come sempre, delle segreterie oberate di lavoro, dei dirigenti scolastici e soprattutto degli alunni. Tornare alle nomine in presenza, in attesa di perfezionare il sistema informatico, rappresenterebbe la soluzione per garantire i legittimi diritti al personale della scuola”.

