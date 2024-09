Nomine Gps, le falle del sistema tra algoritmo e rinunce: risponde l’esperto

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 19 settembre sulle nomine Gps e l’algoritmo, un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

Ciò che ritengo le vere falle del sistema sono: 1-l’algoritmo non torna indietro, 2-le rinunce che comportano molti problemi. Gli uffici per il resto fanno ciò che possono non odiateli

Ecco la risposta dell’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Non è un problema di algoritmo in senso stretto, l’algoritmo non torna indietro e questo è un dato che è risaputo ma sicuramente genera ingiustizia e polemiche”.

Il fatto delle rinunce? “Ad esempio, se io e Salvatore aspiriamo a un posto, Salvatore sta prima di me e prende un posto intero, io arrivo secondo e prendo uno spezzone. Se Salvatore dovesse rinunciare, il posto di Salvatore non passa a me, passa al terzo in graduatoria. Dunque, io che sono secondo e per il fatto che l’algoritmo non torna indietro e per la rinuncia vengo penalizzato pesantemente. Ecco questo non dovrebbe accadere, almeno quando si facevano le nomine in presenza non accadeva. Questo genera polemiche”.

“Sugli uffici che fanno il possibile sì, però ci sono anche lì delle falle. Il caricare l’organico dei posti disponibili in maniera corretta fa funzionare bene il sistema, se sbagli mettendo qualche cattedra in più o qualche cattedra in meno, questo genera errore, il non ripulire la graduatoria da chi è stato immesso in ruolo o da chi non è interessato perché ha già un posto di ruolo significa andare a generare problematiche nello scorrimento delle graduatorie perché questi comunque rinunceranno e le rinunce significano che l’algoritmo va avanti”.

“Dunque bisogna prendere dei provvedimenti per disinnescare queste problematiche”.