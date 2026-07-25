Registrati
Diretta video

Prima Ora - Notizie del 24 luglio

Dirigenti
25.07.2026

Nuove indicazioni nazionali primo ciclo e revisione del curricolo d’istituto: come affrontare il cambiamento?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana
Il nodo del curricolo di istituto
Nuove sfide: competenze, STEM e digitale
I corsi per le scuole
Come richiedere il corso
Il corso per singoli docenti
Il webinar introduttivo gratuito
La guida

Con l’entrata in vigore delle nuove Indicazioni nazionali, i dirigenti sono chiamati a una delle sfide più delicate dei prossimi anni: accompagnare la scuola nella revisione del curricolo di istituto. Un percorso che richiede non solo competenze organizzative, ma anche una chiara visione pedagogica.

Vai al corso

Le Nuove Indicazioni Nazionali non sono un aggiornamento formale, ma una vera ridefinizione del lavoro docente. Con l’entrata in vigore dal 2026/2027, alle scuole viene chiesto di ripensare curricolo, progettazione e valutazione. Il rischio, però, è che tutto resti sulla carta: senza strumenti operativi, l’autonomia rischia di trasformarsi in disorientamento.

Carta Docente in scadenza il 31 agosto: spendi il residuo acquistando i corsi della Tecnica della Scuola

Dal documento ministeriale alla pratica quotidiana

Le Indicazioni nazionali 2025 offrono un quadro più chiaro e accessibile, con obiettivi formativi esplicitati e organizzati per competenze e gradi scolastici. Tuttavia, tradurre questi principi in attività didattiche concrete non è automatico.

Il passaggio più critico è proprio questo: trasformare linee guida generali in scelte coerenti di insegnamento, evitando improvvisazioni o adattamenti superficiali.

Il nodo del curricolo di istituto

Il curricolo non è un documento formale, ma il cuore dell’autonomia scolastica: definisce come ogni scuola organizza apprendimenti, competenze e discipline.

Le nuove Indicazioni richiedono una revisione profonda: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, fino alla valutazione e all’aggiornamento del PTOF. Senza una visione condivisa, però, il rischio è quello di un curricolo frammentato, poco coerente e scollegato dalle reali esigenze degli studenti.

Nuove sfide: competenze, STEM e digitale

Le Indicazioni rafforzano alcuni assi strategici: centralità delle conoscenze, sviluppo delle competenze, attenzione alle STEM e alle competenze digitali, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale .
Non si tratta di aggiungere contenuti, ma di ripensare il modo di insegnare: selezionare, approfondire, costruire connessioni tra saperi.

È qui che emerge un bisogno concreto per i docenti: avere strumenti chiari per progettare, valutare e integrare innovazioni senza perdere coerenza didattica.

La sfida non è conoscere le Indicazioni, ma saperle usare. E oggi, più che mai, la differenza tra un documento ben scritto e una didattica efficace passa tutta dalla capacità di tradurre norme e principi in scelte educative concrete.

I corsi per le scuole

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per le scuole, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.

Richiedi informazioni

Il corso per singoli docenti

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per singoli docenti, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Il webinar introduttivo gratuito

Disponibile anche un webinar introduttivo gratuito: Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto.

La guida

Su questi argomenti, disponibile la guida gratuita per dirigenti scolastici elaborata da Anna Maria Di Falco.

Guida-Indicazioni-Nazionali-DiFalcoDownload

Nuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

Indicazioni nazionali primo ciclo, latino alle medie: come evitare di proporlo come “distante” o “noioso”? Il metodo Ørberg

Indicazioni nazionali primo ciclo, latino alle medie: come insegnarlo in maniera coinvolgente?

Nuove indicazioni nazionali primo ciclo, i docenti sono pronti? Cosa devono sapere i dirigenti? Il corso

Nuove indicazioni nazionali primo ciclo 2026, dal documento alla pratica quotidiana: il corso

Nuove indicazioni nazionali primo ciclo 2026, cosa cambia per le scuole? Il corso operativo

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Studenti di Busto Arsizio accompagnano i malati a Lourdes con un progetto della scuola. “Lascia il segno e si torna cambiati”

Redazione

L’antifurto della scuola “suona a tutte le ore” senza motivo, i residenti denunciano l’istituto: il caso a Savona

Redazione

“A scuola il 31 agosto”, a Forlì quasi 800 richieste per il progetto della regione Emilia-Romagna. Coinvolti 12 istituti

Redazione

Un banco come “sistema di sicurezza” per una scuola di Roma. Un ladro lo sposta ed entra per rubare ai distributori

Redazione
vai alla ricerca avanzata