Nuove linee guida Educazione Civica, firma a giorni: tra i temi il rispetto delle donne, social, alcol, cultura di impresa e finanza

Secondo varie indiscrezioni, raccolte da ItaliaOggi e Il Giornale, le nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica a scuola sarebbero pronte e starebbero per essere emanate. Il documento, secondo rumors di viale Trastevere, sarà firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in queste ore e inviato al Cspi per il parere, obbligatorio ma non vincolante.

Nuove linee guida educazione civica, cosa prevedono?

Le linee guida, che coinvolgono gli studenti dalla primaria alle superiori, dovrebbero entrare in vigore già il prossimo settembre. Ma cosa prevedono? Saranno lezioni sul rispetto delle persone, delle donne, dell’ambiente, per prevenire bullismo e atti di violenza. Insegneranno l’importanza dell’integrazione di persone fragili o di stranieri, il valore del lavoro, dell’impegno, del risparmio e della gestione del denaro.

L’ora di educazione civica sarà anche l’occasione per parlare di stili di vita corretti per evitare eccessi e dipendenze: si parlerà di alimentazione, videogiochi, social, doping, alcol, gioco d’azzardo, droga. Verrà promossa la cultura di impresa e, per la prima volta, l’iniziativa economica privata e la proprietà privata come elemento della libertà individuale. Si parlerà di contrasto alle mafie e a tutte le forme di criminalità e illegalità.

Altro valore da trasmettere è il rispetto per tutti i beni pubblici, a partire dalle strutture scolastiche, e l’educazione al decoro urbano e artistico. Ci sarà qualche cenno di educazione stradale per abituare i giovani al rispetto della vita e delle regole del codice della strada: niente eccessi di velocità, super auto a noleggio per stupide sfide social ma più responsabilità e moderazione.

Si parlerà anche di piani finanziari e assicurativi. L’idea è quella di educare al risparmio e alla pianificazione previdenziale, anche come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato. Verrà dato spazio alla promozione dell’uso etico del digitale.

Linee guida educazione civica, le ultime modifiche

Ricordiamo che la legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell’infanzia.

Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020. Con Decreto Ministeriale n. 158 del 3 agosto 2023, pubblicato a settembre scorso, il Ministero ha apportato alcune modifiche.