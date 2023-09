Insegnamento dell’educazione civica: entro il 30 settembre Linee guida integrate con educazione stradale, economica, alimentare, sviluppo sostenibile e sport

Con Decreto Ministeriale n. 158 del 3 agosto 2023, pubblicato in data odierna, il Ministero ha apportato alcune modifiche al DM 35 del 22.06.2020 (“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”) e al DM 336 del 23.11.2021 (ricostruzione del Comitato tecnico scientifico con compiti consultivi e propositivi sull’attuazione della legge n. 92 del 2019, con particolare riferimento alla definizione dei tempi, forme e modalità di monitoraggio delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche, ai fini dell’istruttoria per l’integrazione delle citate Linee guida).

Il D.M. 158 prevede, in particolare, che è prorogato al 30 settembre 2023 il termine per l’integrazione delle Linee guida.

Tali integrazioni, come specificato in premessa, riguarderanno l’introduzione, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, anche di interventi mirati a valorizzare maggiormente i contenuti in materia di educazione stradale. Ulteriori integrazioni concernono le conoscenze di base per la partecipazione piena e consapevole degli studenti alla vita economica della comunità, nel contesto della promozione dell’educazione ad una cittadinanza attiva; e ancora il rafforzamento di elementi di conoscenza in materia educazione alimentare, sport e sviluppo sostenibile.

Il D.M. in commento si propone anche di rimodulare i compiti e le funzioni del board di esperti di alta consulenza scientifica e del Comitato tecnico-scientifico.

Il Board di esperti di alta consulenza scientifica sovrintende alle attività e ai compiti assegnati al Comitato tecnico scientifico.

Le attività e i compiti del Board di esperti sono prorogati fino al 30 settembre 2023.

La composizione del Comitato tecnico scientifico è così modificata:

Dott. Fabrizio Manca – Direttore generale Ministero dell’istruzione e del merito, Coordinatore;

Dott. Carlo Rubinacci – Dirigente tecnico, Ministero dell’istruzione e del merito;

Dott.ssa Maria Rosa Silvestro – Dirigente tecnico, Ministero dell’istruzione e del merito;

Dott.ssa Daniela Marrocchi – Dirigente tecnico, Ministero dell’istruzione e del merito;

Dott.ssa Franca Da Re – già Dirigente tecnico, USR Veneto;

Dott.ssa Marina Imperato – dirigente scolastico in comando, Ministero dell’istruzione e del merito;

Dott.ssa Stefania Bigi – dirigente scolastico in comando, Ministero dell’istruzione e del merito;

Prof.ssa Carla Guetti – docente in comando, Ministero dell’istruzione e del merito;

Dott.ssa Giorgia Menditto – docente, USR Veneto.

Il Comitato tecnico scientifico dura in carica fino all’adozione dell’integrazione delle Linee guida e comunque non oltre il 30 settembre 2023.

