Oasis, annunciata reunion: i fratelli Gallagher espulsi a scuola a 15 anni, Noel lanciò un sacco di farina contro un docente

Oggi, 27 agosto, è stato dato il grande annuncio: gli Oasis, duo formato dai fratelli Noel e Liam Gallagher, faranno una reunion live. Si tratta di un tour di 14 date negli stadi nel Regno Unito e in Irlanda che prenderà il via il 4 luglio 2025 da Cardiff, passando poi per Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino, come riporta Il Corriere della Sera.

Oasis, i fratelli Gallagher e la scuola

Ma qual è stato il rapporto dei due fratelli, rispettivamente classe 1967, e 1972, noti per essere rissosi, con la scuola? Ecco la ricostruzione fatta da Skuola.net. Nessuno dei due ha completato le scuole in maniera positiva. Un periodo, quello in cui la maggior parte dei loro coetanei si preoccupavano di studiare, fatto di risse, piccoli furti e divieti ignorati.

Non è un caso che, entrambi, siano stati espulsi da scuola all’età di 15 anni. Sicuramente sul loro comportamento ha influito un’infanzia complicata, passata nei sobborghi dell’industriale Manchester, con un padre violento e alcolizzato e una madre che a stento riusciva a mandare avanti la famiglia.

A 13 anni Noel venne addirittura condannato con la condizionale per aver rubato in un negozio. Liam, non volendo essere da meno, tentò di ‘emulare’ il suo fratello maggiore, facendosi espellere da scuola perché coinvolto in una rissa tra i suoi amici e una banda rivale. Lo stesso destino che toccò a Noel, nel suo caso per aver lanciato un sacco di farina contro di un insegnante. Lui, secondo il The Guardian, dice che sarebbe potuto andare bene a scuola, se solo ci avesse provato.

La loro madre era una bidella

Liam stentava a raggiungere la sufficienza nella maggior parte delle materie. Noel preferiva proprio non andarci: basti pensare che quando la madre ottenne un lavoro da bidella nella scuola che frequentavano, si premurava di farsi vedere all’ora di pranzo per poi uscire e saltare le lezioni pomeridiane.

Noel,comunque, imparò a suonare la chitarra proprio durante i sei mesi della condanna per furto, trascorrendo intere giornate chiuso in casa. Liam, invece, fa coincidere l’attimo in cui scoppiò l’amore tra lui e la musica con un episodio di bullismo di cui fu vittima: una martellata in testa da parte di un alunno di una scuola rivale e il successivo risveglio in ospedale, sulle note di “Like a Virgin” di Madonna, diedero forse il via alla sua carriera.