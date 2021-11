Obbligo vaccinale esteso a tutto il personale scolastico, le nuove misure – VIDEO

Il 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 nella cosiddetta “quarta ondata” e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

La grande novità è l’introduzione, dal 15 dicembre 2021, dell’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Il Dirigente scolastico sarà competente alla verifica dell’adempimento dell’obbligo e all’applicazione di tutti i conseguenti provvedimenti, tra cui la sospensione dal servizio del personale inadempiente.

La validità del Green pass si riduce inoltre da 12 a 9 mesi.

Nel video riepiloghiamo le principali novità che interessano il personale della scuola.