Open Day scuola, un istituto li organizza per docenti “motivati”. La dirigente: “Star bene a scuola e sceglierla è possibile”

Da qualche settimana le varie scuole sono impegnatissime con gli open day, i giorni in cui si presenta la scuola a docenti e famiglie in vista delle iscrizioni, che sono partite da ieri 21 gennaio. Un istituto lombardo ha deciso di organizzarli rivolgendoli, invece, ai docenti, a chi nella scuola dovrebbe lavorarci.

Si tratta della terza edizione

La dirigente scolastica, come riportano Skuola.net e Malpensa24, è entusiasta per l’iniziativa, che si ripete ormai da tre anni. “Sarà una giornata molto speciale, servirà infatti a farci conoscere e a far vedere le nostre innovative metodologie di insegnamento, strategiche per un mestiere, quello dell’insegnante, che cambia continuamente. Sono invitati tutti i docenti che desiderano fare un’esperienza particolare, toccare con mano una realtà che investe sull’internazionalizzazione, sulla didattica attiva, sulle competenze e fa della ricerca e dello sviluppo il motore e il cuore del proprio lavoro”, queste le sue parole.

L’evento si terrà il prossimo 22 febbraio ed è aperto a tutti i docenti di ogni parte d’Italia. L’anno scorso hanno partecipato cento insegnanti. “Negli anni, ormai tre, molti docenti hanno scelto di trasferirsi qui dopo aver partecipato a un career day – ha rivelato la preside – questo ci rende particolarmente orgogliosi del nostro modo di fare scuola: una scuola che mette al centro lo studente e il processo di apprendimento e che considera il docente il principale facilitatore dei processi, risorsa imprescindibile su cui contare continuamente”.

Ai docenti che si iscriveranno alla giornata a porte aperte la dirigente ha promesso: “Durante questo pomeriggio incontrerete i nostri ragazzi, vedrete e toccherete con mano quale può essere il valore aggiunto in un contesto sempre innovativo e che fa della crescita culturale e professionale uno dei suoi obiettivi e per la prima volta potrete sperimentare e assistere a una nuova metodologia sulla quale stiamo lavorando”.

L’annuncio sul sito della scuola

“Cosa ci auguriamo? Che possiate vedere che nuovi modelli di scuola esistono e che star bene a scuola è possibile e realizzabile e, se il vostro sentire fosse simile al nostro, e aveste voglia di mettervi in gioco potrete pensare di trasferirvi da noi – questo il messaggio ai futuri, potenziali, colleghi – perché scegliere il progetto di scuola è possibile, così come è possibile fare sempre la differenza”.

“Sei un docente motivato? Vuoi metterti in gioco e incrementare le tue competenze o vuoi semplicemente conoscere una realtà scolastica innovativa? Il Career day è davvero l’occasione giusta, per condividere esperienze, metodologie e diversi punti di vista sul mondo scuola. Il pomeriggio prevede diverse attività organizzate dai nostri docenti e un momento di condivisione del proprio vissuto. Il tutto si concluderà con un aperitivo. Contiamo su un’ampia partecipazione! L’invito è aperto anche a chi, essendo già stato nostro ospite, volesse ritornare!”, questo ciò che figura sul sito della scuola.