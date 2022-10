Organi collegiali. Consiglio di circolo/d’istituto

Il consiglio di circolo/d’istituto, è un organo scolastico preposto all’elaborazione e all’adozione degli indirizzi generali dell’istituzione. Introdotto nel sistema scolastico italiano dal decreto 416/74, il consiglio di circolo/d’istituto, è ripreso integralmente dal decreto legislativo 297/94, per essere rivisto dalla legge 107/2015.

Composizione

Con i provvedimenti legislativi del 2011, un’istituzione scolastica poteva sussistere con un numero di alunni non inferiore a 1000. I consigli di circolo/d’istituto sono costituiti quasi tutti da 19 componenti, ad esclusione di quelli operanti nelle piccole isole o in paesi di montagna costituiti da 14 componenti. Il consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Ripartizione dei componenti

I componenti del consiglio di circolo/d’istituto per le istituzioni:

• fino a 500 alunni è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale ATA, 6 dei genitori degli alunni, e il dirigente scolastico.

• superiori a 500 alunni è costituito da 19 componenti di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il dirigente scolastico.

Nelle scuole secondarie i rappresentati dei genitori sono dimezzati per fare spazio agli studenti.

Durata del consiglio di circolo/d’istituto

I consigli di circolo/istituto e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.

Organismo elettivo

Il consiglio di circolo/d’istituto è un organismo elettivo dove ogni categoria elegge i propri rappresentanti ad eccezione del dirigente scolastico che vi fa parte di diritto. Inoltre possono essere chiamati, a titolo consultivo, ove presenti nell’istituzione, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Elettorato attivo e passivo

Hanno l’elettorato attivo e passivo

• i genitori anche se facente parte di altro organo collegiale della scuola,

• i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato per tutto l’anno scolastico.

• il personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato per tutto l’anno scolastico

sono esclusi dall’elettorato passivo i componenti della commissione elettorale.

Presidente

Il consiglio di circolo/d’istituto è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente viene eletto a maggioranza relativa dei votanti; inoltre qualora lo ritenesse opportuno il consiglio può eleggere un vicepresidente.

Funzioni di segretario

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente il consiglio stesso fra gli eletti scelto dal presidente.

Giunta esecutiva

Il consiglio di circolo/d’istituto elegge al suo interno una giunta esecutiva composta da un docente, un personale ATA e due genitori nei circoli didattici e negli istituti comprensivi, mentre negli istituti secondari di secondo grado un genitore e uno studente. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, e il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Funzioni del consiglio

• elabora e adotta gli indirizzi generali della scuola;

• delibera il bilancio preventivo e consuntivo;

• adotta il piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti sull’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico;

• adotta il regolamento d’istituto;

• delibera l’acquisto di beni necessari alla scuola;

• delibera la partecipazione ad attività extra scolastiche;

• indica i criteri generali per la formazione della classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi.