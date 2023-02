Sanremo 2023, Blanco distrugge il palco, una docente: “Con questi esempi il nostro lavoro diventa sempre più difficile”

Il caso relativo alla distruzione, da parte del cantante Blanco, della scenografia composta da fiori al Festival di Sanremo 2023, nel corso della serata inaugurale della kermesse canora, martedì 7 febbraio, sta facendo discutere e non poco.

Ma cosa si può trarre da quanto accaduto dal punto di vista dell’educazione e del benessere psicologico dei giovanissimi come Blanco? Il caso, analizzato da questo fronte, è da manuale: un ragazzo che non riesce a gestire una difficoltà e che, di tutta risposta, fa un gesto impulsivo e violento.

Sul tema è intervenuto anche lo psichiatra Paolo Crepet: “Viviamo violenze quotidiane nelle piazze e nelle scuole, tra chi spara pallini di gomma a un’insegnante e chi organizza risse mortali, fra chi porta alcolici tra i banchi e chi spruzza spray al peperoncino, tra chi insulta e chi minaccia i professori”.

Crepet non ha generalizzato, ma ha sottolineato la problematicità di questi frequenti fenomeni: “Non tutti i giovani sono così, ovviamente, ma sono tanti, troppi e di quella scena di calci e distruzione in diretta televisiva durante la più importante festa nazionale proprio loro non ne avevano bisogno. Anche perché in tante famiglie quella violenza è quotidianità: se passa l’idea che ‘si può perché l’hanno fatto anche a Sanremo’ si rischia di seminare grandine”, ha concluso, parlando del rischio di emulazione.

Ma cosa ne pensano i docenti? Leggendo i vari commenti arrivati al nostro profilo Instagram, i docenti sembrano alquanto compatti contro Blanco, che pare abbia abbandonato la scuola in seguito al successo e a delle bocciature: “Con questi esempi il nostro lavoro diventa sempre più difficile”, “L’episodio doveva essere criticato in diretta, non è educativo per i ragazzi”, “Vergognoso anche solo mostrarlo”, “Me lo immagino a scuola questo incivile”, questi sono solo alcuni dei messaggi di critica che ci sono giunti.

Si è trattato di un cattivo esempio? O i giovani dovrebbero già avere un’educazione che permetta loro di non emulare episodi del genere? Il conduttore Amadeus avrebbe dovuto essere più duro con il ragazzo?