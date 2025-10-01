Parte il 3 ottobre la XIII edizione delle Romanae Disputationes

Venerdì 3 ottobre alle ore 15.30, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, inizia la XIII edizione di Romanae Disputationes (RD), Concorso nazionale di filosofia per la secondaria superiore, al quale parteciperanno più di 5000 studenti di tutta Italia, in presenza a Milano e in diretta streaming da oltre 150 scuole.

Guida del percorso su cui ci si interrogherà sarà la domanda di Leopardi: “Ed io che sono?” e dunque team di studenti e docenti si confronteranno tra paper scritti, video, monologhi e dispute filosofiche, riflettendo sulla natura del sé, della propria costituzione e dei propri progetti, fino ad acquisire una nuova consapevolezza. Chi sono? Qual è la natura dell’individuo e il suo rapporto con gli altri? In che senso la persona è un principio inviolabile? Come è possibile vivere una vita personale in un mondo sempre più spersonalizzato? Queste e tante domande saranno al centro del lavoro della XIII edizione di Romanae Disputationes.

Ospite d’eccezione della lezione inaugurale è Stefano Bancalari, professore di Filosofia della religione presso l’Università La Sapienza di Roma. Introduce Marco Ferrari, docente di filosofia e Preside del Liceo Malpighi di Bologna.

Come è noto, il Concorso Romanae Disputationes, lanciato nel 2013, è realizzato in collaborazione con il mondo accademico e realizzerà 10 videolezioni a cura di autorevoli docenti universitari e poi saranno pubblicate sul canale YouTube di RD ed accompagneranno gli studenti e i docenti nella realizzazione del loro elaborato scritto, video o video di un monologo filosofico per concorrere nel confronto filosofico più importante a livello didattico del nostro Paese.

Le RD, inoltre, rientrano nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIM, costituendo uno dei progetti di potenziamento delle eccellenze su scala nazionale in ambito filosofico.