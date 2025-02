Perché nella PA solo i docenti non fanno carriera? I 100mila i collaboratori dei presidi spingono per il middle management: sindacati divisi – INTERVISTE

Quello del middle management potrebbe diventare un tema centrale nella prossima trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto Istruzione. Del resto, è da anni che si parla della “strana” condizione del personale docente della scuola, perché rimane l’unica categoria della pubblica amministrazione senza un proprio sviluppo di carriera.

Secondo alcuni sindacati (Cisl Scuola e Anief) i tempi potrebbero essere ormai maturi per affrontare la questione. Ma Flc-Cgil e Gilda si dicono nettamente contrari.

Ad essere favorevoli sono anche presidi e vicari, in particolare Anp e Ancodis, che però non siedono al tavolo della trattativa che a breve di aprirà all’Aran. Su questo tema, ‘La Tecnica della Scuola’ ha ascoltato diversi protagonisti della vicenda. E dalle loro parole emerge un dato inconfutabile: la chiusura del Ccnl 2022/2024 su questo aspetto specifico non è affatto scontata.