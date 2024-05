Percorsi 30 CFU ed aggiornamento GPS: il Ministero non risponde

Mancano solo dieci giorni alla chiusura della funzione di invio della domanda di aggiornamento delle Gps e migliaia di docenti che stanno frequentando i corsi universitari finalizzati al conseguimento dei 30 CFU per acquisire l’abilitazione all’insegnamento, non hanno ancora alcuna certezza se riusciranno a conseguire l’abilitazione entro il 10 giugno e, quindi, essere inseriti a pieno titolo nella I fascia delle Gps con il riconoscimento del relativo punteggio di 24 punti previsto dalla Tabella di valutazione, oppure entro il 30 giugno e, quindi, essere inseriti inizialmente con riserva salvo poi scioglierla, senza tuttavia avere attribuito alcun punteggio specifico.

Il corto circuito, per come rilevato anche dalla Conferenza dei rettori, sarebbe stato determinato dal mancato coordinamento, o dalla mancata comunicazione, tra Ministero dell’Università, che aveva indicato il 30 giugno quale termine per la conclusione dei corsi, ed il Ministero dell’Istruzione che ha anticipato al 10 giugno il termine per la presentazione della domanda, salvo consentire l’inserimento con riserva e lo scioglimento della stessa una volta conseguito il titolo entro il 30 giugno.

Vero è che, al momento, nonostante la specifica richiesta di allungamento dei termini formulata dai rettori delle università, e le decine di istanze e diffide inoltrate anche da diversi studi legali, da viale Trastevere tutto tace.

Perdurando il silenzio del Mim, non resta altro alle migliaia di interessati che rivolgersi alla Giustizia, come purtroppo si vedono costantemente costretti i docenti.

