Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, tutto pronto per partire. Ecco tutte le novità – DIRETTA ore 16,00

Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, tutto pronto per partire. Ecco tutte...

Il MUR, in attesa che finissero le procedure di accreditamento dei nuovi percorsi abilitanti previsti per l’anno accademico 2024/2025, ha ritenuto necessario procedere all’autorizzazione dei posti per l’attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relativamente ai percorsi universitari e accademici già accreditati nell’anno accademico 2023/2024.

Avvio percorsi abilitanti

Il 24 febbraio 2025 il MUR, visto il parere del Ministro dell’Istruzione e del Merito con il quale indicava il fabbisogno di 44.283 su base regionale e per classe di concorso, al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali, con decreto n° 156 ha disposto l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024/2025.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono i tempi previsti per lo svolgimento dei percorsi abilitanti? Quali percorsi saranno banditi? In caso di un numero di domande superiore al numero dei posti, quali saranno i criteri per l’accesso? Qual è l’utilità del conseguimento di queste abilitazioni? Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi alle ore 16,00 con i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

