Percorsi abilitanti, ci si può iscrivere in più atenei? Cosa deve fare chi ha passato lo scritto del concorso e attende l’orale?

Percorsi abilitanti, ci si può iscrivere in più atenei? Cosa deve fare...

Sono stati pubblicati martedì 23 aprile i decreti ministeriali per quanto concerne l’attivazione dei percorsi abilitanti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Sono molti i dubbi avanzati dai nostri spettatori alla diretta della Tecnica Risponde Live di oggi, 24 aprile, con Manuela Pascarella del centro nazionale Flc Cgil. Una di loro ha chiesto: “Sarà possibile fare domanda per due percorsi diversi e due atenei diversi e iscriversi in uno dei due in caso di ammissione?”.

Ecco la risposta di Pascarella: “Per ogni classe di concorso ci si può iscrivere in un unico ateneo. L’eccezione potrebbe essere tentare l’iscrizione in classi di concorso diverse se si hanno i requisiti d’accesso. Ma in questo caso bisogna vedere se ci sono i posti e quali sono le distanze”.

Un’altra spettatrice ha chiesto: “Ho passato lo scritto della prova del concorso docenti, conviene iscrivermi al corso di abilitazione?”. Pascarella ha detto: “Sì, visto che non sei abilitata. Se nel frattempo concludi l’abilitazione laddove lo vincessi avresti l’opportunità di entrare di ruolo. Se non ti iscrivi ai percorsi abilitanti adesso devi farlo comunque dopo la vittoria del concorso”.

Di seguito tutti i nostri approfondimenti sull’argomento.