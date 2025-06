Permessi legge 104/92, la fruizione per gli ATA può essere anche ad ore e frazionata: parere ARAN

Il personale ATA, compreso il titolare di incarico di DSGA, può usufruire dei permessi ex lege 104/1992 in modalità oraria e frazionata, ad es. 1 ora al mattino e 3 ore pomeridiane?

A questa domanda ha risposto l’ARAN, con orientamento applicativo 34587.

L’ARAN ricorda innanzitutto la norma contrattuale vigente: l’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, prevede che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

Il contratto non ha sostituito la previsione legislativa di cui all’art. 33, comma 3, ma, per poter consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in questione, consentendo appunto al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Sulla base di quanto sopra, il lavoratore può pertanto scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa.

Nel primo caso, – precisa l’ARAN – poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata.

Nel secondo caso, invece, qualora il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza ed in luogo dei permessi giornalieri – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL 18.01.2024, che può anche essere frazionato nella giornata.