Personale Ata 2021 e aggiornamento graduatorie terza fascia: chi può partecipare? [DIRETTA 20/01 ore 16:30]

Si va verso l’aggiornamento delle graduatorie III fascia del Personale Ata. Quanto prima, infatti, è prevista l’uscita dell’Ordinanza Ministeriale per produrre la domanda al fine di essere inseriti nella terza fascia del personale ATA. Segui la Diretta di Tecnica della scuola Live per ogni dettaglio.

Chi è il personale Ata?

Ma chi è il personale Ata? Con l’acronimo ATA si indica tutto il personale che presta servizio in una struttura scolastica o educativa con compiti amministrativi, tecnici e ausiliari, come spieghiamo in modo dettagliato in un precedente articolo.

Ricordiamo che il personale Ata viene reclutato con un procedimento basato su graduatorie. Con riferimento alle graduatorie di istituto di terza fascia, esse hanno validità triennale. Quelle attualmente vigenti scadranno nel 2021, per cui l’aggiornamento avverrà a brevissimo. Fino all’ultimo aggiornamento, la procedura è stata tradizionale, quindi in modalità cartacea, tranne la scelta delle sedi, che è avvenuta tramite Istanze on-line. La domanda di aggiornamento/conferma o eventuale nuovo inserimento sarà valida per il triennio 2021/2024.

