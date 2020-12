Personale ATA, aggiornamento delle graduatorie di terza fascia: si farà nel 2021

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, più comunemente chiamato personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi), viene reclutato con un procedimento basato su graduatorie.

Le graduatorie si dividono in:

Graduatorie di circolo e d’istituto per le assunzioni a tempo determinato e le supplenze

Graduatorie ed elenchi provinciali per assunzioni a tempo indeterminato e assegnazioni di supplenze annuali e/o temporanee.

L’inserimento nelle graduatorie ATA avviene tramite concorsi pubblici per soli titoli e – per i DSGA – per titoli ed esami.

Per ciascun concorso vengono pubblicati periodicamente i bandi, che permettono l’inserimento in graduatoria, l’aggiornamento di posizione o l’acquisizione di punteggi derivanti da varie tipologie di titoli.

Graduatorie di istituto di terza fascia

Con riferimento alle graduatorie di istituto di terza fascia, esse hanno validità triennale. Quelle attualmente vigenti scadranno nel 2021, per cui l’aggiornamento avverrà il prossimo anno.

Nel 2021 sarà dunque possibile procedere all’inserimento in graduatoria, oppure alla conferma o aggiornamento.

Fino all’ultimo aggiornamento, la procedura è stata tradizionale, quindi in modalità cartacea, tranne la scelta delle sedi, che è avvenuta tramite Istanze on-line.

Per quanto riguarda la tempistica, nel 2017 gli aspiranti alle supplenze hanno dovuto presentare domanda tra il 30 settembre e il 30 ottobre. Ci si augura che nel 2021 il MI parta per tempo, in modo da poter avere le graduatorie pronte per l’avvio del prossimo anno scolastico.

La domanda di aggiornamento/conferma o eventuale nuovo inserimento sarà valida per il triennio 2021/2024.