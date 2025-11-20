Personale ATA, in arrivo le risorse per incarichi specifici e progetti PNRR. Per le pratiche pensionistiche si attende la conclusione della rilevazione

In questi giorni le scuole stanno ricevendo comunicazioni ufficiali riguardanti l’assegnazione di ulteriori fondi destinati alla retribuzione degli incarichi specifici del personale ATA, previsti dal CCNI per l’anno scolastico 2024/25. Le somme includono anche le quote relative al maggiore impegno richiesto nell’ambito dei progetti PNRR.

L’allocazione delle risorse è stata effettuata sulla base dei posti di organico di diritto per il 2024/25.

In arrivo i fondi per le pratiche pensionistiche

Per quanto riguarda il pagamento delle attività legate alle pratiche pensionistiche, previste dall’articolo 2 del CCNI firmato il 18 dicembre 2024 e e definitivamente sottoscritto nel settembre 2025, l’Amministrazione sta completando la fase di rilevazione dei dati. Tale passaggio è necessario per procedere alla successiva distribuzione delle risorse alle scuole.

Pagamenti ai revisori contabili

Sono inoltre in corso di erogazione le risorse destinate alla retribuzione dei revisori contabili, una voce che rientra tra gli adempimenti amministrativi in via di definizione in queste settimane.

Criteri di riparto definiti dal contratto integrativo

La distribuzione delle risorse finanziarie previste dal D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, avviene secondo i criteri stabiliti dal suddetto CCNI. Tale impianto contrattuale costituisce il riferimento per l’assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche.

IL CCNI