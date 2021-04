Personale Ata: un elenco dei principali compiti di gestione finanziaria del Dsga

Programmazione annuale delle attività

• PTOF e programmazione delle risorse

• Redazione del programma annuale: struttura, contenuti

• Attori coinvolti e tempi richiesti Realizzazione della programmazione annuale

• Fasi dell’entrata e della spesa, scritture contabili, registri obbligatori, conservazione documentazione contabile

• Contratti di prestazione d’opera con esperti esterni: aspetti contrattuali e fiscali

• Gestione patrimoniale: beni delle II.SS., inventari, consegnatari Conto consuntivo e controlli

• Rendicontazione: processo, attori e attività

• Controllo di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche

• Revisori dei Conti

Questo un elenco dei principali compiti finanziario-gestionali di una segreteria scolastica. (VAI AL CORSO DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA CONSUNTIVAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA).

L’area gestionale finanziaria spesso si divide tra una decisionalità formale spettante agli OO.CC. e la sua praticabilità lasciata solo all’Ufficio di segreteria.

Essenziale rivolgersi allo staff amministrativo, possibilmente insieme, per creare uno snodo comunicativo anche tra il corpo docente e ATA e rendere visibile la natura circolare del servizio scolastico. Ciò è ancora più necessario alla luce della possibile riconfigurazione degli OO.CC., pur nella certezza, anche sulla scorta della normativa generale in materia (d. dgs.165/2001), della distinzione tra azione di indirizzo, attribuita al Consiglio, e funzione di gestione, propriamente dirigenziale. Quindi, anche in funzione di questo assetto, oramai assodato, è necessario creare competenze e conoscenze tra il personale dell’Ufficio di segreteria.

L’acquisizione dei principi generali in materia di bilancio e gestione del budget scolastico è questione sostanziale per un Dsga o per un Assistente amministrativo, così come la conoscenza dei principi generali relativi ai sistemi di controllo e valutazione della spesa in generale e del servizio scolastico in particolare.

Il senso opprimente della “responsabilità” (e dei controlli) deve lasciare il posto all’esercizio consapevole della professionalità, alla luce di prescrizioni comportamentali dal punto di vista amministrativo e procedurale, finalizzate alla resa di un servizio scolastico sempre più di qualità.

Il corso

Su questi argomenti il corso DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA CONSUNTIVAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

La Tecnica della Scuola, infatti, nella veste di ente formativo accreditato dal Ministero dell’Istruzione, ha progettato un piano di formazione rivolto alle scuole che desiderino potenziare le competenze del Personale Ata su diversi fronti, da quello amministrativo-gestionale a quello tecnico-informatico o più prettamente di relazione o di gestione della disabilità.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

La lista dei corsi della Tecnica della Scuola

Per il personale amministrativo

Per il personale ausiliario

Per gli assistenti tecnici

CLICCA QUI PER CONOSCERE L’INTERA PROPOSTA FORMATIVA CHE LA TECNICA DELLA SCUOLA DEDICA AL PERSONALE ATA

Come richiedere un corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni chiama al numero 095 448780 o scrivi alla casella di posta [email protected]

LEGGI ANCHE