Terza fascia ATA, la domanda si può compilare e poi modificare prima della scadenza [FAQ]

Riportiamo alcune FAQ riguardanti l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA.

Quando scade la domanda per il personale ATA?

La domanda del personale ATA scade il prossimo giovedì 22 aprile alle ore 23,59.

Si può compilare la domanda prima del 22 aprile ed eventualmente rivederla entro la data di scadenza?

Certamente. La domanda si può compilare e poi modificarla.

Per chi è già inserito nella graduatoria di terza fascia del personale ATA nel triennio 2017/2021, è necessario confermare la domanda se non è cambiato nulla?

In ogni caso anche se, di fatto, non è cambiato nulla rispetto al triennio precedente, bisogna accedere “istanze on line” e procedere alla conferma della precedente iscrizione.

Quali titoli consentono l’accesso ai diversi profili?

Per Assistente Amministrativo occorre il Diploma di maturità.

Per Assistente Tecnico occorre il Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Per Collaboratore Scolastico occorre il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni (se si è stati inseriti nelle graduatorie precedenti con un titolo diverso, resta valido il titolo con il quale si è stati inseriti.)

Per Cuoco occorre il Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Per Infermiere occorre la Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere.

Per Guardarobiere occorre il Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Per Addetto alle aziende agrarie occorre Diploma di qualifica professionale di: (operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale).

Chi è già inserito nelle graduatorie di terza fascia nel triennio precedente del personale ATA può cambiare provincia?

Certamente, può cambiare provincia scegliendo una nuova scuola intestataria dell’istanza e modificando le altre 29 scuole; senza dimenticare di citare la provincia precedente.

Si possono indicare profili non richiesti nel triennio precedente?

Sì. Per i profili nei quali si è già inseriti, bisogna optare per conferma, mentre per i nuovi profili è necessario procedere con un nuovo inserimento per lo specifico nuovo profilo.

Se un aspirante è in servizio con nomina fino al 30 giugno, può indicare il servizio fino a tale data?

No. Il servizio può dichiararlo fino al 22 aprile, data di scadenza della domanda. La restante parte del servizio (dal 23 aprile al 30 giungo) potrà inserirla nel prossimo aggiornamento.

