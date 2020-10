Phishing, attenzione alle false mail NoiPA

NoiPA ha allertato i propri utenti su un tentativo di phishing.

“In queste ore – si legge in un avviso – stanno pervenendo comunicazioni email apparentemente provenienti dal sistema NoiPA con oggetto “MEF Gestione stipendi – NoiPA” che invitano a verificare una presunta “revisione dei ruoli di Polizia e riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate”, cliccando sul link presente nel testo.

Si precisa che queste email non sono state inviate dal sistema NoiPA e che sono in corso verifiche sulla provenienza delle comunicazioni per la segnalazione alle autorità competenti.

Nel frattempo si invitano gli amministrati che dovessero aver ricevuto questa o analoghe comunicazioni a non cliccare sui link eventualmente presenti all’interno dei messaggi“.