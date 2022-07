Piano Estate Minori Stranieri, 18 luglio ultimo giorno per le scuole del primo ciclo per presentare le proposte

Possono presentare la propria proposta progettuale entro le ore 12 del 18 luglio le scuole o le reti di scuole del primo ciclo relativamente all’avviso “Piano estate minori stranieri”.

L’avviso è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto PROG-3823 “Piano estate minori stranieri 2022”, a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014- 2020, Obiettivo specifico 1 “Asilo” – Obiettivo Nazionale 2 “Accoglienza/Asilo” lett. c) Qualificazione del sistema di 1a e 2a accoglienza, con specifico riguardo alle attività di supporto all’accoglienza dei minori provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni (almeno 2.000 destinatari di progetto), da svolgersi nel periodo estivo.

Le attività progettuali dovranno riguardare questi ambiti:

A. Attività linguistiche per il rafforzamento e il potenziamento delle competenze in italiano L2 (di base e per lo studio)

B. Attività ludico-creative, sportive ed artistiche.

Le attività saranno realizzate in piccoli gruppi di lavoro per favorire la socialità e l’inserimento tra coetanei, nell’ottica di attuazione del principio dell’universalità dell’educazione interculturale. Nella costruzione degli interventi educativi si prediligerà pertanto la costituzione di gruppi di 8/10 destinatari di progetto.

I percorsi didattico/educativi dovranno essere strutturati in moduli settimanali (di norma su 5 giorni) per un massimo di 15 ore per le attività linguistiche (tipo A) e di 20 ore per le attività ludico-creative, sportive, artistiche (tipo B) e potranno svilupparsi nell’arco di 2/3 settimane.

Il finanziamento complessivo è di euro 1.310.400,00.

Le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022.