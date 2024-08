PIRAterie 3: il nuovo libro del sociologo Francesco Pira, un viaggio nel futuro tra Metaverso e Intelligenza Artificiale

Il sociologo e docente Francesco Pira torna in libreria con Piraterie 3: Un PIRAta tra Metaverso e Intelligenza Artificiale, il terzo volume di una serie che ha conquistato un vasto pubblico. Questa nuova raccolta, edita da Medinova, continua il percorso iniziato con le precedenti edizioni, esplorando temi di attualità come il Metaverso e l’Intelligenza Artificiale.

Pira, noto per la sua rubrica settimanale su “LA SICILIA”, utilizza la sua vasta esperienza per affrontare questioni complesse legate alla digitalizzazione, proponendo riflessioni su come queste tecnologie stiano trasformando la società. In questo nuovo lavoro, il “PIRAta” si immerge in mondi ancora poco conosciuti, come il Metaverso, descrivendolo come una dimensione in cui il confine tra reale e virtuale si fa sempre più labile.

L’Intelligenza Artificiale, un altro tema centrale del libro, è trattata non solo in termini di sviluppo tecnologico, ma soprattutto nelle sue implicazioni etiche. Il sociologo si interroga su come le macchine potrebbero sostituire l’uomo in molti ambiti e sull’importanza di educare l’Intelligenza Artificiale per evitare che diventi una minaccia piuttosto che un’opportunità. Tra le preoccupazioni sollevate dall’autore ci sono la diffusione di contenuti falsi, la violazione della privacy e le discriminazioni legate agli standard di bellezza imposti dalla tecnologia.

Il libro è diviso in otto sezioni, ognuna delle quali approfondisce un aspetto specifico di queste nuove realtà digitali. Il professore sottolinea come la velocità con cui la tecnologia avanza ci costringa a confrontarci con un’enorme quantità di dati, spesso difficili da interpretare. Questo cambiamento epocale, secondo l’autore, ha un impatto significativo sulle persone, che vivono sempre più “on life”, un concetto introdotto dal filosofo Luciano Floridi per descrivere l’interconnessione tra vita reale e virtuale.

Con Piraterie 3, Francesco Pira non solo prosegue il suo impegno nella divulgazione, ma invita i lettori a riflettere sulle implicazioni profonde di un mondo in continua evoluzione tecnologica, in cui la scrittura rimane uno strumento fondamentale per comprendere la nostra esistenza e quella degli altri.