Plico telematico e Commissione web, scadenze che le segreterie devono ricordare prima dell’avvio della Maturità

Manca una settimana all’avvio della Maturità 2025: il 18 giugno si svolgerà infatti la prima prova scritta, il giorno successio, il 19 giugno, la seconda prova. Ma prima di queste date, ci sono delle scadenze importanti alle quali debbono porre particolare attenzione le segreterie scolastiche.

Gestione del Plico Telematico

Il download del Plico Telematico, contenente le tracce delle prove scritte, sarà disponibile tra l’11 e il 16 giugno 2025. Il sistema fornirà un codice utente e una password da utilizzare per scaricare i materiali. Tuttavia, per aprire i file criptati sarà necessaria la cosiddetta “Chiave Ministero”, che verrà comunicata dal Ministero la mattina della prova, intorno alle ore 8:30. Questo garantisce la riservatezza delle tracce fino all’ora stabilita.

Specificità per gli istituti professionali

Per la seconda prova degli istituti professionali del nuovo ordinamento, il Plico Telematico conterrà solo la parte ministeriale della traccia. Sarà cura della commissione integrare tale prova con la componente predisposta dalla scuola, secondo le indicazioni specifiche dell’indirizzo di studi.

Operazioni il giorno della prova

Il giorno delle prove scritte, il referente e il presidente della commissione dovranno accedere al portale del Plico Telematico intorno alle ore 8:30 per scaricare i file e utilizzare la Chiave Ministero per decrittare le tracce. Per la seconda prova professionale, la chiave verrà fornita il martedì precedente alla prova, sempre alle ore 8:30, per permettere la preparazione della parte scolastica.

Commissione web

Dal 12 giugno 2025, le scuole possono scegliere l’applicativo software di supporto ai lavori della Commissione. Se si sceglie “Commissione Web”, è necessario importare il nominativo del Presidente, verificare le associazioni dei commissari e abilitare i commissari. Tutte le attività di presentazione devono comunque essere effettuate sul SIDI, anche se la commissione non utilizzerà “Commissione Web”, per semplificare l’importazione successiva degli esiti.

A partire dal 16 giugno 2025, sarà disponibile l’applicativo “Commissione Web” (CW), che gestisce tutte le attività degli esami di Stato, dall’insediamento agli adempimenti finali. Se la Commissione opta per un diverso applicativo, dovrà esportare i dati di presentazione dei candidati dal SIDI per importarli nel software scelto.