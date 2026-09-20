Pon 21-27, diffusione dei progetti delle scuole: come fare? I servizi della Tecnica della Scuola per raggiungere più pubblico

I progetti finanziati nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 rappresentano un’importante opportunità per gli istituti scolastici. L’obiettivo è realizzare attività innovative, percorsi formativi e iniziative rivolte a studenti, docenti e comunità educante.

Le scuole sono chiamate a dare adeguata visibilità ai progetti, raccontandone obiettivi, contenuti e risultati. Una comunicazione efficace, infatti, contribuisce a valorizzare il lavoro svolto dall’istituto, a coinvolgere famiglie e territorio e a promuovere le opportunità offerte dai finanziamenti europei.

Per supportare le scuole in questo percorso, La Tecnica della Scuola mette a disposizione i propri canali di comunicazione, offrendo soluzioni dedicate per dare la massima diffusione ai progetti finanziati.

Un pubblico qualificato per raccontare il tuo progetto

Ogni giorno il portale della Tecnica della Scuola raggiunge migliaia di dirigenti scolastici, docenti, personale ATA e professionisti del settore, rappresentando uno dei principali punti di riferimento per l’informazione scolastica in Italia.

Attraverso i nostri strumenti di comunicazione è possibile promuovere il proprio progetto e raccontarne le finalità, le attività realizzate e i risultati raggiunti, aumentando la visibilità dell’iniziativa presso una platea altamente qualificata.

I servizi disponibili

Le scuole possono scegliere tra diverse soluzioni di comunicazione, tra cui:

Articoli redazionali dedicati alla presentazione del progetto e delle attività svolte;

dedicati alla presentazione del progetto e delle attività svolte; Newsletter per raggiungere direttamente la community della Tecnica della Scuola;

per raggiungere direttamente la community della Tecnica della Scuola; Banner pubblicitari sul portale, per dare ulteriore evidenza al progetto e alle iniziative dell’istituto.

Ogni proposta viene personalizzata in base alle esigenze della scuola e agli obiettivi di comunicazione del progetto.

Perché scegliere La Tecnica della Scuola

Affidarsi alla Tecnica della Scuola significa poter contare su un partner che conosce da vicino il mondo dell’istruzione e che, da oltre settant’anni, informa e accompagna dirigenti scolastici, docenti e operatori del settore.

Grazie ai nostri canali editoriali e alla nostra esperienza nella comunicazione scolastica, possiamo aiutare gli istituti a dare risalto ai propri progetti e a condividere con un pubblico qualificato il valore delle iniziative realizzate.

Richiedi maggiori informazioni

Per conoscere le soluzioni disponibili o ricevere una proposta personalizzata, è possibile contattare il nostro Ufficio Marketing all’indirizzo:

? marketing@tecnicadellascuola.it

Saremo lieti di affiancare il tuo istituto nella promozione e nella valorizzazione dei progetti del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027.