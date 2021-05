Pon scuola estate: quale progetto ha più probabilità di essere approvato?

La scuola d’estate è al via. I progetti presentati in vista del fondo Pon hanno come scadenza le ore 15 del 21 maggio. Ma quali progetti hanno più probabilità di essere approvati? In altre parole, secondo quali criteri vengono selezionati i progetti?

L’avviso Pon precisa che le candidature delle istituzioni scolastiche statali e delle scuole paritarie sono valutate e selezionate sulla base dei seguenti criteri:

livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI – 30 punti

sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI – tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti – 25 punti

registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti – status socio-economico e culturale della famiglia di origine , rilevato dall’INVALSI – 25 punti

, rilevato dall’INVALSI – tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT – 20 punti

Si precisa inoltre che per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) la graduatoria è definita applicando un massimo di 50 punti al criterio del tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT, e un massimo di 50 punti al numero di studenti/adulti iscritti.

Altre precisazioni dell’avviso Pon

Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità all’ordine di presentazione registrato dal sistema GPU.

In caso di partecipazione delle istituzioni scolastiche in rete i criteri sono riferiti alla scuola capofila della rete.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del Ministero dell’istruzione per 5 giorni prima della loro definitiva approvazione.

