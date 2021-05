Portale NoiPA, come recuperare la password

Per accedere a NoiPa, il portale per la gestione del personale della PA, scuola compresa, è necessario possedere una password, che consente di utilizzare i servizi della piattaforma, quali ad esempio scaricare la Certificazione Unica, aderire ad Espero, gestire le detrazioni dei familiari a carico, richiedere un piccolo prestito…

In caso di smarrimento, è possibile recuperare la password in autonomia. Per farlo però è necessario avere impostato la domanda segreta sul portale NoiPA.

Per impostarla, è necessario cliccare su “Modifica dati personali” > “Domanda segreta” all’interno dell’area riservata.

Ovviamente, la risposta alla domanda segreta deve essere personale e riservata, perciò non si deve comunicarla ad altri.