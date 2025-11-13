Posizioni economiche ATA, prova finale dal 15 al 19 dicembre 2025: in cosa consiste?

Con avviso del 12 novembre 2025, il Ministero ha comunicato che la prova finale di valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, si svolgerà i giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2025.

Il calendario completo

• 15 dicembre 2025 ore 9:00

profilo professionale di Operatore dei servizi agrari.

• 15 dicembre 2025 ore 14:30

profilo professionale di Collaboratore scolastico (primo turno).

• 16 dicembre 2025 ore 14:30

profilo professionale di Collaboratore scolastico (secondo turno).

• 17 dicembre 2025 ore 14:30

profilo professionale di Assistente tecnico (I posizione economica).

• 18 dicembre 2025 ore 14:30

profilo professionale di Assistente tecnico (II posizione economica).

• 19 dicembre 2025 ore 09:00

profili professionali di Assistente amministrativo (I posizione economica), Cuoco, Infermiere e Guardarobiere.

• 19 dicembre 2025 ore 14:30

profilo professionale di Assistente amministrativo (II posizione economica).

In cosa consiste la prova

La prova finale di valutazione consiste in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell’ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.

Ricordiamo, in proposito, che ogni percorso formativo è stato composto da moduli ispirati al quadro europeo delle competenze digitali DIGCOMP, con contenuti specifici in base al profilo e alla posizione economica. Gli argomenti trattati hanno incluso, tra gli altri: gestione dei dati digitali, protezione della privacy, utilizzo delle piattaforme scolastiche, supporto tecnico alla didattica, sicurezza nei laboratori e comunicazione interna.

Ritornando alla prova finale: ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: punti 1; mancata o errata risposta: punti 0.



La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi.



L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.