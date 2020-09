Presidi Anp: personale preso di mira e screditato ingiustamente

Il presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, commentando le dichiarazioni della Ministra Azzolina, in una nota ha precisato: “Condivido il punto di vista della Ministra quando afferma che nei confronti della scuola ci sia stata talvolta, in questi mesi, una narrazione imprecisa e che il personale sia stato ingiustamente preso di mira e screditato. Si tende a dimenticare, sopraffatti dalle continue emergenze, la mole di lavoro svolto e i tanti problemi affrontati e superati in un clima di grande incertezza”.

“Certo- dice ancora Giannelli- c’è ancora molto da fare in previsione della riapertura delle scuole. Alcuni nodi fondamentali devono ancora essere chiariti: penso, per esempio, alla questione dei lavoratori e degli alunni fragili, all’utilizzo delle mascherine e ai certificati medici per la riammissione a scuola, alla data di consegna dei banchi monoposto. Su queste e su altre questioni, in un’ottica pienamente costruttiva, abbiamo chiesto indicazioni precise”.