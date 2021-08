Presidi: “Obbligo di green pass anche per i genitori degli studenti”

I presidi, già favorevoli al Geen pass, rilanciano: servono trasporti pubblici dedicati agli studenti, trasformando i pullman fermi per il crollo del turismo in scuolabus a prova di contagio, aggiungendo che la stessa certificazione richiesta al personale deve valere “anche per chiunque acceda a scuola dall’esterno, come i fornitori e i genitori”.

Sembra intanto che i docenti non vaccinati siano il 15%, un numero inferiore rispetto ai dati temuti, anche se i numeri precisi sembrano mancare, mentre qualche dirigente giustamente sibila che aumentare le vaccinazioni fra il personale della scuola metterebbe del tutto fuori gioco il ritorno della didattica a distanza.

Il dibattito tuttavia si incentra sui mezzi di trasporto pubblici su cui alitano forti dubbi, come precisa Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi: “Ciò che in altri paesi si fa normalmente, da noi sembra impossibile eppure abbiamo avuto un anno e mezzo per fare degli interventi”.