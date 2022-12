Prestiti, mutui e borse di studio: i principali servizi dell’INPS per i dipendenti pubblici

Sono molti i servizi e le prestazioni che l’INPS eroga ai dipendenti pubblici, personale della scuola compreso.

Si va dai prestiti e mutui alle borse di studio e altri contributi per il diritto allo studio per i figli dei dipendenti.

In proposito, la FLC CGIL ha pubblicato un’utile sintesi di bandi e avvisi riguardanti credito e Welfare per la P.A.

Credito: mutui e prestiti

Diritto allo studio e alla formazione

Altri servizi

Tutti i bandi riservati ai dipendenti pubblici sono pubblicati nella sezione: Bandi e avvisi credito e welfare.

Alcuni bandi in scadenza

Riepiloghiamo di seguito gli ultimi bandi pubblicati dall’INPS e le relative scadenze.

Assegni di frequenza e contributi formativi

Dovrà essere trasmessa entro le ore 12 del 30 dicembre 2022 la domanda per il nuovo bando INPS per l’erogazione di assegni di frequenza in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale e contributi formativi in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione magistrale, portatori di handicap.

In particolare, sono messi a concorso 85 assegni di frequenza e 170 contributi formativi.

Per poter accedere alla prestazione “Assegni di frequenza” i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);

b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;

c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.

Per poter accedere alla prestazione “Contributi formativi” i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo;

b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione;

c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell’importo del beneficio messo a concorso.

d) il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di concorso INPS “Supermedia 2022” per l’anno scolastico 2021-2022.

Gli Assegni di frequenza e i Contributi formativi non sono cumulabili tra loro.

L’importo dell’assegno di frequenza e dei contributi formativi sono calcolati in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario.

Master universitari e corsi universitari di perfezionamento

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso Master universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento in Italia 2022/2023.

I contributi messi a bando sono destinati a figli o orfani ed equiparati:

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

In particolare, per l’anno accademico 2022/2023, l’INPS pone a concorso:

n. 600 contributi per gli aventi diritto della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;

n. 200 contributi per gli aventi diritto della Gestione Assistenza Magistrale.

L’importo massimo di ciascun contributo è € 10.000,00.

Possono partecipare al concorso i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea triennale per master di I livello;

b) diploma di laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di II livello;

c) diploma di laurea triennale/magistrale per i CUP;

d) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;

e) avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;

f) non aver già ricevuto dall’Istituto, in uno degli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 borse di studio, per Master di I o II livello o Corsi universitari di perfezionamento, finanziate dall’Istituto o da altro ente statale;

g) non aver fruito e di non fruire di borse di studio a titolo di frequenza di master e CUP erogate da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati.

La domanda deve essere trasmessa entro le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2022.