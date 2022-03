Progetto europeo Erasmus+ per accogliere i migranti

Nell’ambito del progetto europeo Erasmus+, che punta a far conoscere le politiche europee di accoglienza dei profughi, sono arrivati al “Boccardi -Tiberio” di Termoli 12 studenti svedesi accompagnati da docenti e dal dirigente scolastico dell’Istituto Fryshuset Gymnasium di Stoccolma.

Una sinergia per conoscere da vicino l’opinione dei giovani italiani e toccare con mano la realtà di frontiera, quale è quella italiana.

La delegazione resterà a Termoli per un’intera settimana durante la quale è previsto un intenso scambio interculturale e soprattutto la possibilità di visitare il litorale molisano.

Per la dirigente dell’Istituto Boccardi Tiberio è importante che la scuola diventi perno delle politiche europee di scambio culturale e di integrazione. “In un periodo buio come quello che stiamo vivendo, bisogna puntare sui giovani per garantire un futuro di pace e di comprensione reciproca per tutto il mondo”.