Programma Itaca, Case del Maestro e SuperMedia: tutte le scadenze dei bandi INPS

L’INPS ha recentemente pubblicato alcuni bandi di interesse per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, istituzioni scolastiche comprese.

Li riepiloghiamo di seguito, indicando le scadenze entro le quali inoltrare le domande.

Borse di studio SuperMedia

Al bando possono presentare istanza i figli o orfani ed equiparati:

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici

degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale

dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’articolo 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti ex Ipost.

Queste le borse di studio messe a bando:

La domanda deve essere trasmessa entro le ore 12 del giorno 12 ottobre 2022.

Case del Maestro: soggiorni invernali

Entro le ore 12 del 10 ottobre 2022, gli iscritti all’ex Assistenza Magistrale possono presentare domanda all’INPS per un soggiorno invernale presso le cosiddette Case del Maestro.

Come specificato nel bando, presso l’INPS è confluita, a seguito della soppressione dell’INPDAP, anche la Gestione Assistenza Magistrale che ha, tra i propri fini istituzionali, l’erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri iscritti: insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari.

In particolare, lo Statuto prevede, tra le prestazioni assistenziali in campo climatico, l’erogazione di soggiorni in favore degli iscritti in servizio e in quiescenza e dei loro familiari presso le Case del Maestro di proprietà e presso altre strutture ricettive.

Le prestazioni sono finanziate dal fondo Gestione assistenza magistrale attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista pari allo 0,80 % della retribuzione lorda.

Possono beneficiare dei soggiorni climatici presso le Case di soggiorno di proprietà, denominate Casa del Maestro, gli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione assistenza magistrale, e loro parenti entro il secondo grado, come indicato nel bando di concorso. Possono, inoltre, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore.

I soggiorni previsti dal bando riguardano il periodo dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023.

Programa Itaca

Infine segnaliamo il bando del concorso Programma Itaca 2023/2024, rivolto a figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Il bando è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero.

L’Inps, in particolare, eroga, in favore dell’avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo che garantisca il supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero.

Le borse a disposizione sono 1.500, così suddivise:

L’importo massimo di ciascuna borsa di studio che sarà erogata

dall’Istituto è di:

La domanda deve essere trasmessa dalle ore 12,00 del 7 ottobre 2022 alle ore 12,00 del 9 novembre 2022.