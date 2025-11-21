Prova finale posizioni economiche ATA: le istruzioni per i candidati

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le istruzioni per i candidati che dovranno sostenere la prova finale di valutazione relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche destinate alla valorizzazione professionale del personale ATA, previste dal decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

Calendario

Le prove si svolgeranno in modalità completamente informatizzata, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), nelle giornate dal 15 al 19 dicembre 2025. Ogni giornata prevede uno o due turni, mattutino o pomeridiano, con inizio delle operazioni di identificazione rispettivamente alle 8:00 e alle 13:30.

Ecco la distribuzione dei profili:

15 dicembre ore 9:00 — Operatore dei servizi agrari ore 14:30 — Collaboratore scolastico (primo turno)

16 dicembre ore 14:30 — Collaboratore scolastico (secondo turno)

17 dicembre ore 14:30 — Assistente tecnico (I posizione economica)

18 dicembre ore 14:30 — Assistente tecnico (II posizione economica)

19 dicembre ore 9:00 — Assistente amministrativo (I posizione economica), Cuoco, Infermiere, Guardarobiere ore 14:30 — Assistente amministrativo (II posizione economica)



Gli USR pubblicheranno l’elenco definitivo delle sedi e la suddivisione dei candidati almeno venti giorni prima della prova. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Presentazione obbligatoria e regole di sicurezza

Tutti i candidati non esclusi formalmente sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di documento di identità e codice fiscale. È vietato introdurre telefoni cellulari, tablet, notebook e qualsiasi dispositivo elettronico, anche se spento: la violazione comporta l’immediata esclusione.

Non sono ammessi appunti, testi di legge, dizionari o strumenti di calcolo. Parimenti, è vietato comunicare con altri candidati o scambiare informazioni durante la prova.

Tutele per persone con disabilità, DSA e candidate in gravidanza

Il Ministero conferma una serie di misure di inclusione:

Disabilità : ausili e tempi aggiuntivi previsti dalla legge 104/1992.

: ausili e tempi aggiuntivi previsti dalla legge 104/1992. DSA : strumenti compensativi e prolungamento del tempo di svolgimento, come stabilito dal DL 80/2021.

: strumenti compensativi e prolungamento del tempo di svolgimento, come stabilito dal DL 80/2021. Gravidanza e allattamento: possibilità di prove suppletive per chi non possa rispettare il calendario. Le candidate dovranno inviare documentazione medica all’USR competente almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove.

Sono inoltre previsti spazi dedicati all’allattamento secondo quanto disposto dal DPR 487/1994.

Come si svolge la prova

Una volta completate le procedure di riconoscimento e firmato il registro d’aula, i candidati accederanno alla postazione informatica. La prova inizierà dopo l’inserimento di una “parola chiave” comunicata dal responsabile d’aula.

Durata: 30 minuti

30 minuti Tipologia: quesiti a risposta multipla con una sola risposta corretta

quesiti a risposta multipla con una sola risposta corretta Funzioni disponibili: cambio risposta, annullamento risposta, navigazione tra le domande, pagina di riepilogo con stati colore (magenta per risposte date, azzurro per risposte mancanti)

Al termine del tempo, il sistema acquisirà automaticamente le risposte fornite.

Esiti immediati e registrazione dei punteggi

I candidati dovranno rimanere in aula fino al completamento delle operazioni tecniche. Il responsabile d’aula visualizzerà su ogni postazione il punteggio ottenuto tramite correzione automatica e anonima; il candidato confermerà l’esito inserendo il proprio codice fiscale.

Solo quando tutti i risultati saranno caricati e l’elenco finale stampato e allegato al verbale, i candidati potranno firmare per l’uscita.

LA NOTA