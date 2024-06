Prove suppletive concorsi docenti, il Ministero pubblica le date

Secondo quanto riporta la Cisl Scuola, il Ministero dell’istruzione e del merito ha fissato il calendario delle prove suppletive dei concorsi ex DDG 2575 (scuola secondaria) e DDG 2576 (scuola dell’infanzia e primaria) in applicazione degli articoli 11, comma 6 degli stessi bandi (candidate che sono risultate impossibilitate al rispetto dell’originario calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento) e in esecuzione di pronunce giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione di candidati alle procedure.

Le date previste sono:

mercoledi’ 17 luglio 2024 dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per la scuola dell’infanzia e primaria (posti comuni e sostegno)

dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per la scuola dell’infanzia e primaria (posti comuni e sostegno) giovedi’ 18 luglio 2024 dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per la scuola secondaria (posti comuni e sostegno).

Le operazioni di riconoscimento inizieranno alle ore 13.30.