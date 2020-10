Pubblicato in G.U. il decreto legge anti-covid 125 del 7 ottobre: obbligo di mascherina all’aperto

Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il numero 125 e il titolo “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto proroga al 31 gennaio lo stato di emergenza e prevede nuove misure anti-covid a partire dall’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Il decreto prevede altresì “l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”

Sono esclusi dai suddetti obblighi:

a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.