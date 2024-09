Quanto tempo passa tra bando e concorso scuola? Risponde l’esperto

Ci siamo quasi. A breve dovrebbe essere pubblicato il tanto atteso bando di concorso scuola 2024. Secondo quanto anticipato dal nostro esperto, il prof Lucio Ficara, il bando sarà pubblicato dopo il 19 ottobre. Presumibilmente prima uscirà il bando della primaria e dell’infanzia e poi quello della secondaria. Per le prime due non c’è l’ostacolo del percorso abilitante”.

Durante la diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 25 settembre, il prof Salvatore Pappalardo ha risposto a un’interessante domanda di una nostra lettrice.

La lettrice chiede: “Quindi quando si svolgeranno le prove, più o meno? Primavera 2025?”

Ecco cosa risponde l’esperto: “Orientativamente, potrebbero essere effettuate nella primavera del 2025. Io penso che potrebbero anche svolgersi prima, anche perché serve il tempo materiale per fare le prove scritte, poi quelle orali per poi immettere in ruolo nel settembre 2025”.

