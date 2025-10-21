Questionario docente, termine per la compilazione prorogato al 29 ottobre 2025

Entro il 10 ottobre scorso le scuole hanno effettuato l’upload del file Excel contenente i nominativi e le email dei docenti che dovranno compilare il Questionario docente.

I docenti selezionati hanno ricevuto le istruzioni per la compilazione tramite la piattaforma LimeSurvey, che dovrà avvenire entro il 29 ottobre 2025 (termine prorogato).

Nello stesso periodo, inoltre, resteranno aperte le funzioni relative al Questionario scuola, a cui potranno accedere tutte le istituzioni scolastiche.

Finalità dei questionari

I questionari SNV (Questionario scuola e Questionario docente) sono considerati elementi costitutivi e fondamentali della fase di avvio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

La finalità principale della raccolta dei dati tramite questi strumenti è la loro rilevanza ai fini della predisposizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Più nello specifico, i due strumenti hanno obiettivi distinti ma complementari:

Questionario scuola: consente di raccogliere i dati di diretta competenza delle scuole. Questionario docente: permette di acquisire il punto di vista dei docenti sugli esiti e sui processi educativo-didattici e gestionali-organizzativi dell’istituzione scolastica. Il questionario è rivolto a:

docenti a tempo indeterminato della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, in servizio nell’a.s. 2024/2025;

docenti con contratto annuale che abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni nella scuola di riferimento.

PROROGA