Rafforzare l’alleanza scuola–territorio, come migliorare il benessere di studenti e studentesse – DIRETTA 28 ottobre ore 17,00

Come migliorare il benessere di studenti e studentesse? Questo obiettivo è intrinsecamente legato al rafforzamento dell’alleanza scuola–territorio. Per affrontare le sfide concrete, è urgente costruire una vera collaborazione che esiga la profonda revisione di pratiche e metodologie, integrando un solido quadro normativo e teorico. Come accrescere consapevolezza e competenze nella comunità educante, promuovendo un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative e garantendo una crescita equa e inclusiva?

Queste non sono problematiche astratte, ma sfide concrete che interrogano profondamente l’operato dei docenti e il benessere dell’intera comunità scolastica. Affrontarle richiede ben più di buone intenzioni: esige una profonda revisione delle pratiche e metodologie, una solida comprensione del quadro normativo e teorico e, soprattutto, l’urgenza di costruire una vera collaborazione tra scuola e territorio. È giunto il momento di accrescere la consapevolezza e le competenze per evitare che nessuno venga lasciato indietro, costruendo così un futuro in cui ogni percorso formativo rappresenti concretamente un’opportunità di crescita equa e inclusiva.

Dopo il successo dello scorso anno, torna online il corso di formazione gratuito, promosso nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, che approfondisce i temi dell’Orientamento e della Partecipazione promosso da Action Aid.

Di questo e molto altro parleremo nel corso della diretta di martedì 28 ottobre alle ore 17,00 insieme a Maria Sole Piccioli di ActionAid Italia, Valeria Lucatello, psicologa e formatrice di IF (ImparareFare) e Federica Pesce, responsabile storytelling di Melting Pro. Conduce il giornalista Daniele Di Frangia. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Su questi argomenti il corso di formazione per docenti “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate” realizzato da ActionAid Italia in collaborazione con La Tecnica della Scuola, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, finanziato dalla Fondazione CDP.

Il corso di 25 ore è articolato in interventi video, approfondimenti e proposte di attività didattiche. È fruibile in modalità asincrona sulla nostra piattaforma attiva 24 ore su 24.

Il corso propone pratiche e metodologie per un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative: a partire dal quadro normativo e fornendo elementi teorici e pratici, il percorso offre molti spunti per lavorare dentro e fuori la scuola, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e competenze della comunità educante, orientando alla collaborazione scuola/territorio e al benessere di studenti e studentesse.

Il corso si articola in quattro moduli, preceduti da un’introduzione e seguiti da una sezione “Lavorare con la classe”, in cui sono fornite proposte didattiche per sperimentare con studenti e studentesse le metodologie partecipative presentate sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

I moduli 1 e 2 approfondiscono il rapporto tra orientamento e diseguaglianze educative, per poi analizzare le diverse tipologie di orientamento e i sistemi entro cui sono sviluppate le azioni ad esse relative, presentando modelli metodologici che possano fornire spunti ed esempi pratici.

I moduli 3 e 4 presentano il quadro normativo e teorico sulla partecipazione, per approfondire l’incidenza di pratiche partecipate nel contrasto alla dispersione scolastica e fornire competenze e strumenti per valorizzare la partecipazione di studenti e studentesse fuori e dentro la scuola.

Il percorso è arricchito da interventi video di docenti, studenti ed esperti sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente che lavora in Italia dal 1989, con programmi di sostegno a distanza e progetti a supporto dei bambini, delle donne e delle famiglie delle comunità in cui lavora. Grazie alle donazioni ActionAid può avviare interventi a lungo termine che intendono eliminare le cause della povertà, con il fine di rendere le comunità autosufficienti e indipendenti.

Sono oltre 120.000 i donatori che hanno scelto ActionAid per migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle comunità in cui vivono. Le attività dell’associazione sono sostenute da donazioni provenienti da famiglie, privati cittadini e aziende che vogliono migliorare il mondo attraverso l’adozione a distanza.

Disponibili, congiuntamente al corso, anche materiali video sulle seguenti tematiche:

1.2. Orientamento tra bisogni e desideri dei giovani e azioni nella scuola

A cura di Anna Grimaldi, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP)

3.1. La partecipazione degli studenti nella vita della scuola e della società: un’indagine nazionale

A cura di Giulia Pastori, Università degli studi di Milano Bicocca



4.1. Strumenti e pratiche per una classe cooperativa

A cura di Enrico Silvano, Movimento di Cooperazione Educativa