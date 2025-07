Reclutamento docenti, al via la fase 1: tempi stretti per l’espressione delle preferenze – turni degli USR

Reclutamento docenti, al via la fase 1: tempi stretti per l’espressione delle...

Anche quest’anno le attività di reclutamento del personale docente per l’immissione in ruolo sono informatizzate.

La procedura sarà articolata in due fasi:

Fase 1: i candidati indicano la priorità fra le diverse procedure concorsuali nelle quali sono inseriti e l’ordine di scelta delle province;

Fase 2: i candidati presentano l’istanza per l’espressione della preferenza di sede scolastica nell’ambito della provincia assegnata ad esito della fase 1 con l’obbligo di accettazione espressa della sede assegnata entro 5 giorni dall’accettazione della stessa. In assenza della suddetta accettazione, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Gli aspiranti interessati alle procedure di nomina potranno esprimere le preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto (prima fase della procedura informatizzata). Per farlo, dovranno procedere alla compilazione della istanza, presente sull’apposita piattaforma, attiva su Istanze On Line → Informatizzazione Nomine In Ruolo → Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto e con le modalità indicate nella Guida Operativa.

Apertura dei turni della fase 1

Riportiamo di seguito gli avvisi pubblicati dai singoli USR riferiti ai all’apertura dei turni per l’espressione delle preferenze per Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto:

USR Abruzzo – pagina reclutamento – dal 15 luglio 2025 al 17 luglio 2025 alle ore 23:59

USR Emilia-Romagna – Immissioni in Ruolo a.s. 2025/2026 – GAE: AAAA, A014, A046 – Immissioni in Ruolo a.s. 2025/2026 – Graduatorie di Merito – Fino alle ore 11:00 del 16 luglio 2025

USR Friuli Venezia Giulia – avviso infanzia e primaria da GM – avviso infanzia e primaria da GAE – da lunedì 14 luglio ore 20:00 a mercoledì 16 luglio 2025 ore 23:59

USR Lazio – pagina reclutamento – fino alle ore 23:59 del 15 luglio 2025

USR Liguria – avviso – dal 15 luglio 2025 alle ore 09:00 al 16 luglio 2025 alle ore 13:00

USR Lombardia – pagina reclutamento – dalle 12:30 del 15 luglio 2025 alle 12:29 del 16 luglio 2025

USR Piemonte – Avviso Usr Prot.n.12805 del 15-07-2025 – dalle ore 14:00 del 15 luglio 2025 alle ore 14:00 del 16 luglio 2025

USR Toscana – avviso – dal 15 luglio 2025 ore 11.00 al 16 luglio ore 23:59