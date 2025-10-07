Relazioni sindacali scuola, quali rapporti con sindacati e RSU? I compiti del dirigente scolastico – GUIDA SCARICABILE

All’interno del “sistema scuola” l’insieme delle relazioni che si iNstaurano tra il sistema scolastico ed i soggetti “altri” necessitano di essere sempre mediati dal Dirigente scolastico che deve avere ogni attenzione affinché le stesse siano utili al raggiungimento degli obiettivi sia istituzionali che di Istituto indicati all’interno del PTOF triennale. Relazioni che, durante la gestione, vedono concretizzarsi in interessi a volte coincidenti altri concorrenti quando non contrapposti tra soggetti protagonisti. Il Dirigente ha l’obbligo istituzionale di fare sintesi al fine di dare attuazione contrattuale alle responsabilità dirigenziali disegnate dall’art. 25 del D. Lgs 165/2001 cc. 2, 3 e 4.

Relazioni che comprendono quelle sindacali quali insieme di rapporti giuridici (diritti e doveri) tra datore di lavoro (dirigente) e lavoratori (collettività del personale scolastico) che passano anche attraverso soggetti terzi, quali mediatori, rappresentati sia dalle RSU (rappresentanza sindacale unitaria) che dalle organizzazioni sindacali (OO.SS,).

Con la presente guida si intende offrire, ai dirigenti scolatici, un contributo per affrontare con serenità e puntualità la gestione relativa agli obblighi connessi alle relazioni sindacali.