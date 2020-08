Riapertura scuole e calendario scolastico: molte scuole premono per posticipare il rientro

Le esigenze elettorali e le incertezze circa l’effettivo funzionamento del protocollo di sicurezza nelle scuole diventano due ragioni pressanti per posticipare la riapertura delle scuole. Molte scuole non si sentono pronte né in grado di garantire il distanziamento. I banchi monoposto arriveranno a ottobre e quanto a scuole aggiuntive, i dirigenti scolastici sono in movimento per distribuire gli studenti su più locali. Praticamente una corsa contro il tempo. Un nodo critico anche la mobilità, come apprendiamo dal protocollo ministeriale nel quale scopriamo che la conoscenza dei percorsi degli scuolabus dovrà avere un livello di dettaglio tale che si conoscerà in anticipo se in alcune tratte il veicolo raggiunge il pieno totale di passeggeri oltre la durata di 15 minuti. Insomma, sono molte le questioni propedeutiche alla riapertura delle scuole. Il calendario scolastico potrebbe dovere subire degli aggiustamenti.

Il calendario regionale

Ad oggi, tuttavia, fermo restando il tentativo di “strappare” una nuova data da parte di alcuni sindaci, come raccontiamo in un precedente articolo, resta confermato il calendario al link: https://www.tecnicadellascuola.it/calendari-scolastici-regionali-2020-21-tutte-le-date