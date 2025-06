Richiesta continuità insegnante di sostegno, quali modalità? DIRETTA ore 14,00

Con il decreto 32 del 26 febbraio 2025 in attuazione della disposizione prevista dall’art. 8 del decreto 71 del 2024 al fine di garantire i diritti degli alunni con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, su richiesta della famiglia può essere confermato per l’anno scolastico 2025/2026, con incarico a tempo determinato, il docente che ha operato con lo stesso alunno nell’anno scolastico 2024/2025.

Chi può essere riconfermato

Possono essere confermati con priorità, in seguito alla richiesta della famiglia, ed esito positivo del GLO relazionata dal dirigente scolastico all’UST di competenza a condizione che il posto sia rimasto libero:

• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno, in possesso della specializzazione;

• I docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno senza la specializzazione inseriti in GPS seconda fascia;

• I docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno senza la specializzazione e non inseriti nelle GPS, individuati dopo lo scorrimento delle GAE e delle GPS di prima e seconda fascia;

• I docenti supplenti annuali su sostegno con contratto su spezzone orario.

Chi non può essere confermato

• I docenti nominati dal dirigente scolastico su supplenze brevi e saltuarie;

• I docenti che non danno la propria disponibilità per essere confermati.

