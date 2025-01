Riconoscimento anno 2013 ai fini della carriera: cosa fare? – DIRETTA 14/01 ore 16,00

Il blocco delle progressioni economiche imposto dall’art. 9 del DL 78/2010 per l’anno 2013 ha avuto un impatto significativo sulla carriera del personale scolastico, escludendo tale anno dal conteggio per la maturazione delle posizioni economiche. Tuttavia, l’applicazione di questa norma da parte dell’Amministrazione scolastica ha sollevato controversie, specialmente riguardo al riconoscimento giuridico dell’anno 2013 per i successivi avanzamenti di carriera.

Ma da dove e perché nasce il problema del mancato riconoscimento dell’anno 2013 in sede di ricostruzione della carriera? Come si è espressa fino ad oggi la giurisprudenza sul riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera? A chi conviene proporre ricorso per far riconoscere l’anno 2013 ai fini della carriera? Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 14 gennaio 2025, alle ore 16,00. Ospite l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

