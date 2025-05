Riconoscimento anno 2013 solo ai fini giuridici, esclusi quelli economici – SENTENZA CASSAZIONE

È stata depositata la tanto attesa sentenza della Corte di Cassazione riguardante la questione del riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera. Dopo l’udienza del 2 aprile scorso in cui era stata discussa la questione innanzi alla Corte di Cassazione, è stata depositata oggi la sentenza e in conclusione si registra una profonda delusione per quanti speravano in una definitiva apertura e in un definitivo chiarimento da parte della Cassazione.

Il chiarimento c’è stato, ma in senso negativo: la Corte ha tenuto a puntualizzare che una corretta interpretazione del quadro normativo porta ad escludere che il riconoscimento dell’anno 2013 possa avere effetti dal punto di vista economico, cioè nella progressione degli scatti stipendiali del personale. Quindi, ai fini economici, si ha sostanzialmente una sterilizzazione dell’anno 2013.

La Corte lo ha detto molto chiaramente: ferma restando la valutabilità di quest’anno ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali come la mobilità, la partecipazione ai concorsi, per l’individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, non può avere alcun effetto, alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico e quindi del passaggio da una fascia stipendiale all’altra. Sempre la Corte ha puntualizzato che in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per il reperimento delle risorse necessarie, allo stato dell’arte non è possibile alcun riconoscimento retributivo dell’anno 2013.