Rientro a scuola in Sicilia il 19 settembre – PDF decreto

In Sicilia nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, le lezioni avranno inizio lunedì 19 settembre 2022 e termineranno sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni di scuola o 203 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico). Lo ha stabilito un decreto della Regione.

Scuole infanzia

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2023. Nel periodo compreso tra l’11 ed il 30 giugno 2023 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio. A decorrere dal 1° settembre 2022, il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall’art. 46 del D. Leg.vo 297/94.

Festività nazionali

Le festività nazionali sono le seguenti:

– tutte le domeniche

– 1 novembre 2022: Ognissanti;

– 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione;

– 25 dicembre 2022: Natale;

– 26 dicembre 2022: Santo Stefano;

– 1 gennaio 2023: Primo dell’anno;

– 6 gennaio 2023: Epifania;

– 09 aprile 2023: Pasqua;

– 10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo;

– 25 aprile 2023: Festa della Liberazione;

– 1 maggio 2023: Festa del Lavoro;

– 2 giugno 2023: Festa della Repubblica.

Alle festività nazionali si aggiunge la Festa del Santo Patrono locale se ricade durante il periodo scolastico.

Sospensione delle attività didattiche

L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:

– vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023;

– vacanze di Pasqua : dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023.