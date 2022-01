Rilevazione “Dati Generali” (ex Integrative): scadenza 31 gennaio 2022

Ricordiamo che fino al 31 gennaio sono disponibili le funzioni per l’invio dei dati della Rilevazione “Dati Generali” per l’a.s. 2021/2022, nell’area Rilevazioni-Rilevazioni sulle scuole-Dati Generali (ex Integrative).

La Rilevazione si effettua principalmente con un flusso di dati, già presenti in Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), estratti dal sistema in modo automatico utilizzando il tasto “Precompila” posto in alto nella pagina di accesso alle varie sezioni della Rilevazione.

È utile, pertanto, verificare anticipatamente la correttezza dei dati di ANS, con particolare riguardo alla cittadinanza di ogni singolo alunno, all’anno di nascita e allo stato di frequenza degli eventuali alunni in “Istruzione parentale”.

Dopo il salvataggio dei dati “precaricati” da ANS è necessario accedere alle singole sezioni della Rilevazione, nell’ordine di presentazione, dichiarare la presenza o assenza di dati aggiuntivi e, se esistenti, inserirli. Tutte le sezioni vanno in ogni caso salvate.

La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta.

In allegato alla nota 4016 del 20 dicembre 2021, contenente tutte le indicazioni, è disponibile l’informativa che deve essere pubblicata all’Albo della scuola insieme alla nota stessa.